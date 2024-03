Meteo Messina prossimi giorni Lunedì 18 – Mercoledì 20 Marzo

Messina, Another End un film su assenza e amore - "Per me prima che un film di fantascienza Another End è una storia d'amore. L'amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce nel silenzio nei corpi. Di nasc ...ansa

Fontana: “Il Latina ha creato tanto con il Messina. Paghiamo alcuni errori” - Dopo l'1-1 contro il Messina (al gol di Mastroianni ha replicato Zunno), che ha portato il Latina a quota 45, il tecnico nerazzurro Gaetano Fontana si è detto rammaricato in sala stampa per aver manca ...messinasportiva

Calcio, Serie C: Il Messina strappa un prezioso punto a Latina - Un buon Messina porta via da Latina un altro prezioso punto esterno, dopo quello di Benevento. Giallorossi in svantaggio, ma ...98zero