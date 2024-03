Meteo di Pasqua | pessime notizie per gli italiani | in alcune regioni il sole non si vedrà proprio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Manca poco ae, per quanto riguarda il, non ci sono delle belle, perché in gran parte d’Italia non ci sarà il. Il giorno diin molti hanno la consuetudine di ritrovarsi con amici e parenti per mangiare insieme, soprattutto in casa. Ma è soprattutto a Pasquetta, invece, che si decide di fare qualcosa all’aperto: una scampagnata, una gita fuori porta, un pic nic al lago o al mare. I nuovi aggiornamenti suldiparlano di un tempo imprevedibile in molted’Italia – (Cityrumors.it)In quanti hanno questi progetti, però, devono fare i conti con ildiche pare non sarà molto clemente con tantissimi: in molte...