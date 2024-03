Meno di mille tifosi del Napoli a San Siro | per i divieti ma anche perché non ci credono più Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2024)didela San: per imanon cipiù. A scriverlo è l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina.di Barcellona. È la previsione deidelpresenti stasera nel settore ospiti di San. Quasi tremila al Montjuic martedì scorso, appena un migliaio circa alla Scala del Calcio per la sfida contro l’Inter. Il viaggio per la Catalogna sicuramente è costato di più, ma ha influito nella scelta il fascino della trasferta di Champions League e –no – il sogno di una grande impresa contro una big europea. Contro i nerazzurri è invece diverso. Per i ...