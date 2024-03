Meloni | storico meeting al Cairo | orgogliosa del ruolo dell' Italia

“45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”, G. Oliva, ed. Mondadori, coll. Le Scie, 2024. Quando il titolo di un libro è azzeccato e ti ... (liberoquotidiano)

L’Aquila, 11 mar. (askanews) – L’Abruzzo riparte da Marco Marsilio . Il tanto temuto ‘effetto Sardegna’ non c’è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un risultato ... (ildenaro)

L'Abruzzo riparte da Marco Marsilio. Il tanto temuto 'effetto Sardegna' non c'è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un risultato storico, confermando per la prima ... (ilfogliettone)