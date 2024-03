Meloni-von der Leyen al Cairo | siglato l' accordo Ue-Egitto | focus anche sui migranti

(Di domenica 17 marzo 2024) La premier Giorgiaè volata oggi in, dove ha prima partecipato a un meeting bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi e ha poi preso parte al meeting tra l'Unione Europea e lo Stato nordafricano. Il meeting ha elevato le relazioni tra le due parti al livello di ‘partenariato globale e strategico', affrontato il tema dell'immigrazione e varato un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro che Bruxelles destinerà all'tra il 2024 e il 2027. Spazioper parlare del caso-Regeni: "C'è un processo in corso, andremo avanti sul fronte della verità e della giustizia", ha affermato

Meloni al Cairo per la firma del patto tra Ue ed Egitto: "Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio, e apprezziamo gli sforzi dell'Egitto in questo senso". Pd e Avs: ... (fanpage)

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2024 La presidente del Consiglio ha incontra to al Cairo il presidente egiziano Al Sisi . Meloni è in missione congiunta con la presidente della Commissione Ue, Ursula ... (iltempo)

Meloni, il memorandum con l'Egitto per aiuti sanitari a Gaza - "Sono orgogliosa di poter annunciare che c'è un memorandum con il ministero della sanità egiziana per rafforzare cooperazione in ambito sanitario" per aiutare "i… Leggi ...informazione

I Regeni, 'verso il 18 marzo, giustizia per Giulio' - 21, postando il messaggio "Dal momento che Meloni e Von Der Leyen andranno in Egitto, porteranno in Italia imputati di sequestro, tortura, assassinio di Giulio Regeni" "Finirà - aggiunge - il ...ansa

Meloni: "L'intesa Ue-Egitto è il miglior modo per frenare i flussi dei migranti" - Meloni: 'Memorandum con l'Egitto per gli aiuti sanitari a Gaza ... a favore della stabilità", si legge nella dichiarazione congiunta firmata da von der Leyen e il presidente egiziano Al Sisi.ansa