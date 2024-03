Meloni voltagabbana | ora si prepara a ribaciare la pantofola a Trump

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 17 marzo 2024) Per la cooperazione con l’Africa nell’ambito del Piano Mattei, che interesserà aree di intervento quali “l’istruzione e la formazione, la Sanità, l’acqua e l’igiene, l’agricoltura, l’energia e le infrastrutture, sono nove le nazioni che abbiamo individuato: Algeria, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia”. Lo ha spiegato ieri la presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi. Il doppio gioco diLa premier continua la sua cavalcata tutta retorica sullo schiacciare internazionale. L’impresa politica di trasformarsi in due anni da colei che ammirava il fascismo a quella che riesce a fingere statura internazionale prosegue a gonfie vele. Nemmeno scalfita dalle morti nel Mediterraneo di qualche ora prima ...