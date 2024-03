(Di domenica 17 marzo 2024) "Oggi 17 marzo celebriamo il Giorno dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, fondamenta della nostra identità nazionale. Un giorno per rinnovare il nostroverso un'più, per guardare al futuro con fiducia, consapevoli che insieme possiamo superare qualsiasi sfida e liberare le migliori energie della nostra Nazione. Viva l', forte e fiera!". Lo scrive sui social la premier Giorgia

Meloni, rinnoviamo l'impegno per un'Italia sempre più unita - "Oggi 17 marzo celebriamo il Giorno dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, fondamenta della nostra identità nazionale. (ANSA) ...ansa

Tensione su Stm in bilico l’accordo tra Italia e Francia sul rinnovo del cda - Stmicroelectronics troppo filo-Francia Il governo Meloni sbrocca Il governo Meloni non ha gradito la cancellazione dell'unità di Stmicroelectronics guidata dall'italiano Marco Monti e vuole che la so ...informazione

Chi vince tra Giorgia Meloni e Chiara Ferragni - Cosa c’entra Giorgia Meloni col mercato degli influencer che impera sui social C’entra, lei pure ha un prodotto da commercializzare, un capo usato vecchio più di mezzo secolo da rinnovare e ...repubblica