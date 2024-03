Meloni | per Schlein vergogna Ue in Egitto? Non siamo il Pd

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Ho letto la segretaria del Partito democratico Ellyche dice che è unache mezza Europa venga inper cercare di fermare l'immigrazione irregolare. Capisco che per loro sia vergognoso, ma se avessi voluto mettere in piedi il programma del Pd mi sarei candidata col Pd, invece mi sono candidata contro il Pd proprio perché non sono d'accordo con loro". Così la presidente del Consiglio Giorgiainterpellata a margine della firma dell'accordo Ue-. "Io penso che sia invece un segnale molto importante che l'Europa abbia capito che se vuole affrontare seriamente la questione migratoria deve lavorare sulla dimensione esterna, che l'Africa gioca nell'attuale contesto geopolitico un ruolo assolutamente strategico del quale non ci si è adeguatamente resi conto in passato, che ci ...