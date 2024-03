Meloni in Egitto con Von der Leyen per il memorandum da 7 | 4 miliardi Al Sisi | “Non permetteremo lo sfollamento forzato di Gaza”

(Di domenica 17 marzo 2024) La premier Giorgiaè atterrata all’aeroporto del Cairo ed è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano e dall’ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Gli incontri bilaterali in corso con il presidente egiziano Abdel Fatta Alanticipano il vertice tra i rappresentanti dell’Unione europea e l’, fissato per la firma di undi partenariato globale e strategico, con uno stanziamento totale di 7,4fino al 2027: un primo miliardo subito per risanare le casse dello Stato, poi altri 4 di aiuti oltre a prestiti e sovvenzioni. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le riforme economiche e sociali dell’, contribuire a mitigare l’impatto delle attuali crisi in corso in Africa e nel Medio Oriente e sostenere l’nel ...

