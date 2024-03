Meloni e Von der Leyen in Egitto | la missione per il memorandum sui migranti

Oggi, la premier Giorgia Meloni atterrerà sul suolo egiziano in compagnia della leader della Commissione UE Ursula Von der Leyen con un assegno da 7,4 miliardi di euro destinati al Paese governato ... (ilgiornaleditalia)

Quando poco meno di un anno fa si parlò degli accordi con la Tunisia come «un modello per le relazioni tra Ue e Nord Africa» in pochi, soprattutto a Bruxelles e a Strasburgo,... (ilmessaggero)