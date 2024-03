Meloni | crisi di Gaza in cima alle nostre preoccupazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Stiamo fronteggiando una situazione internazionale molto complessa. Ladiè in". Così la presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo. Bisogna "raggiungere un cessate il fuoco, garantire corridoi umanitari per gli aiuti e arrivare alla liberazione degli ostaggi, In questo senso "l'Italia sostiene lo sforzo dell'Egitto e di altri Paesi" dell'area, ha dettoricordando che fin dall'inizio l'Italia è stata "in prima linea per garantire gli aiuti umanitari".