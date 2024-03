Meloni al Cairo con von der Leyen per firmare memorandum Ue-Egitto | Pd e Avs | “Non dimentichi Regeni”

(Di domenica 17 marzo 2024)alper la firma del patto tra Ue ed: "Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio, e apprezziamo gli sforzi dell'in questo senso". Pd e Avs: "Ricordi ad Al Sisi che gli italiani esigono verità su Giulio Regeni".

Egitto-Ue: firmato accordo sul partenariato strategico - Vertice Al Sisi-Meloni Il leader di El Cairo ha anche incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Il meeting, secondo quanto si apprende durato circa mezz’ora, è servito anche per ...metronews

M.O, Meloni: in cima a preoccupazioni, priorità cessate fuoco - Il Cairo, 17 mar. (askanews) - "Stiamo fronteggiando una situazione internazionale molto complessa, la crisi di Gaza è in cima alle nostre preoccupazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio ...notizie.tiscali

Egitto: Meloni oggi al Cairo per missione Ue e bilaterale con al Sisi - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi intorno alle 13 (le 12 in Italia) al Cairo, in Egitto, per incontrare il ...agenzianova