Medvedev-Alcaraz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Daniilsfiderà Carlosnelladeldi, torneo sul cemento statunitense. Stessadello scorso anno in California, doveproverà a prendersi la rivincita sul campione in carica. Il russo ha lasciato soltanto due set per strada nel suo cammino (contro gli statunitensi Korda e Paul), ma è apparso piuttosto centrato e vicino ai suoi migliori livelli. Si può dire lo stesso di(a cui solo gli italiani Arnaldi e Sinner sono riusciti a strappare un set), tornato a disputare unadallo scorso torneo di Cincinnati. Lo spagnolo è avanti 3-2 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i ...