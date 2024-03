Medici di famiglia | Paola Pedrini confermata ai vertici della federazione regionale

Firenze, 8 marzo 2024 – Mancano in tutte le specialistiche. Ma anche nella medici na generale. Un’intera generazione di medici di famiglia è uscita dal mondo del lavoro per raggiungimento dell’età ... (lanazione)

oggi in Italia mancano 3.114 medici di famiglia . La denuncia arriva dalla Fondazione Gimbe. E non è tutto: secondo i dati forniti dalla Federazione Italiana dei medici di medici na Generale, entro il ... (quifinanza)

Oltre 170mila euro l’anno. È lo stipendio offerto dal Servizio sanitario britannico per per fare il medico di famiglia alle isole Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia . L’offerta è ... (ilfattoquotidiano)

Medici di famiglia introvabili: nel Reatino sono 120 su una popolazione di 150mila abitanti e presto altri 15 andranno in pensione - RIETI - E’ allarme Medici di famiglia anche in provincia dove ne sono presenti 120 per una popolazione di poco superiore ai 150 mila abitanti, per lo più anziana e fragile, con una media di over 65 ...ilmessaggero

Medici di famiglia: rinnovato l’esecutivo della Lombardia - MANTOVA È stato rinnovato oggi l’Esecutivo regionale di Fimmg (Federazione italiana Medici di famiglia) Lombardia: Paola Pedrini (Bergamo) è stata ...vocedimantova

Basilicata, Lacerenza rinuncia alla candidatura: «Passo indietro per preservare unità coalizione». Chiorazzo torna in pista e si candida - Domenico Lacerenza si è ritirato dalla corsa alla Regionali lucane del 21 e del 22 aprile. E a sorpresa in serata, dopo aver sostenuto con Pd, M5S, Avs e +Europa Lacerenza - Angelo ...ilmessaggero