McDonald’s down | mai accaduto prima ad ora | cosa è successo

(Di domenica 17 marzo 2024)in, non era maifino ad ora: eccoè realmenteLa notizia ha fatto inevitabilmente il giro del mondo. Anche perché non potrebbe essere altrimenti visto che la protagonista è una delle catene di fast food più importanti al mondo come. Secondo quanto riportato daJapan, con un post pubblicato sul loro canale ufficiale di “X”, pare che sia stato colpito da un guasto al sistema. Lo stesso che ha visto protagonista alcuni Paesi come: Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito.in(Ansa Foto) Cityrumors.itUn problema non di poco conto visto che alcuni negozi sono stati costretti a chiudere le serrante e sospendere gli ordini online per qualche ora. Un problema che, ...

down nella catena di fast food McDonald’s per un Guasto ai sistemi informatici: migliaia di ristoranti nel mondo nella mattinata del 15 marzo sono stati costretti a restare chiusi , scatenando uno ... (quifinanza)

Ex carabiniere muore in un incidente: «L'auto travolta da una betoniera. Era uscito fuori strada per un malore improvviso» - Incidente venerdì 15 marzo alle 8 sulla Pontina vecchia, al confine tra Aprilia e Ardea. La vittima è Adriano Macellari, ex carabiniere 60enne di Aprilia, che procedeva a bordo di una Jeep. Forse per ...leggo

McDonald’s, sistemi in tilt: a Tokyo ordini a penna e pagamenti in contante - Segnalati in tutto il mondo guasti al sistema di McDonald’s, che hanno fatto chiudere alcuni ristoranti per ore e hanno provocato lamentele sui social da parte dei clienti. La catena di fast food ha p ...informazione

Guasto da McDonald’s, chiusi tutti i ristoranti: l’azienda spiega i motivi del down - Per una non meglio precisata falla alla rete informatica, migliaia di ristoranti McDonald’s sparsi fra i vari continenti sono rimasti chiusi nella giornata del 15 marzo ...quifinanza