Maxi rissa tra due bande davanti ad una macelleria islamica | a Firenze | dopo lo scontro aggredito il proprietario in moschea

(Di domenica 17 marzo 2024) Unatra duedi marocchini e tunisini è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l’assalto a unain via Palazzuolo a. “Unoenorme, saranno stati almeno 30, alcuni con coltelli e bastoni” raccontano i residenti. Il tutto, secondo quanto si apprende, sarebbe partito dall’aggressione al titolare marocchino di unada parte di 7 persone ma poi si sarebbero aggiunti molto altri stranieri appartenenti alle due nazionalità. Sul posto sono intervenute più volanti e i partecipanti alla, sentendo le sirene, sono scappati. Solo un giovane, tunisino, è stato fermato e denunciato. Secondo quanto riportato dagli agenti, sembra si tratti di un regolamento di conti per una ...

