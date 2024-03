Maurizio Molinari censurato all' università di Napoli | il direttore di Repubblica ha capito cosa vuol dire essere silenziati

(Di domenica 17 marzo 2024) Regna un pensiero ovunque oppressivo e soffocante, che non dà spazio ai pensieri disallineati e anzi li ostracizza orwellianamente. E ora sembra che l'ingiustizia massima sia il fatto che aldi "" () sia stato impedito di parlare dagli studenti di. Per car

Il direttore di Repubblica Maurizio Molinari ha fatto la stessa fine di David Parenzo : zittito e censurato. Non siamo alla Sapienza di Roma ma all'Università Federico II di Napoli , ma la modalità ... (liberoquotidiano)

È saltato, in seguito a una protesta degli studenti, un dibattito sul “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso” all’Università Federico II di Napoli con il direttore di ... (open.online)

Il direttore richiama i centri sociali che non lo hanno fatto parlare e li invita al rispetto della libertà di opinione. Ma quando gli stessi violenti avevano zittito Capezzone aveva voltato lo ... (ilgiornale)

Napoli, il rettore Matteo Lorito: “L’incontro con Molinari si farà: non può prevalere la violenza” - Il rettore della Federico II: “Inaccettabile che in ateneo si neghi a qualcuno la possibilità di esprimersi. La mia solidarietà va al direttore e anche a quei ...napoli.repubblica