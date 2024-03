Mattia Zenzola ad Amici 23 | dal percorso ai consigli per i nuovi talenti | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 17 marzo 2024)è tornato ad23 insieme a Gaia per raccogliersi con i 15 concorrenti che hanno avuto accesso al Serale, parlare con loro, elargire qualcheo e ballare.ha detto a tutti quanto gli sia cambiata la vita e di come sia stata ricca l’estate dopo la vittoria del talent.ha sottolineato che la scuola gli manca in ogni momento e che i concorrenti di quest’anno dovranno godersi ogni secondo. Poi? Oltre alle esibizioni,ha ricordato a tutti che occorrerà puntualità sul lavoro e disciplina.Tv