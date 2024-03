Matteo Berrettini può giocare a Wimbledon col ranking protetto? Cosa serve per il tabellone principale E Phoenix…

(Di domenica 17 marzo 2024)si sta mettendo in bella mostra al Challenger di Phoenix, dove ha raggiunto la finale in maniera autoritaria. Nei primi tre turni ha sempre rimontato giocatori francesi dopo aver perso il primo set, battendo in serie Hugo Gaston, Athur Cazaux (recuperando da 3-5 nel terzo set) e Terence Atmane. In semifinale ha regolato l’australiano Aleksandar Vukic in due tie-break e stasera (a partire dalle ore 22.00) affronterà il portoghese Nuno Borges sul cemento statunitense. Il romano si è provvisoriamente issato al 142mo posto virtuale delATP, ma se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo guadagnerebbe complessivamente 175 punti e volerebbe in 111ma posizione nella graduatoria internazionale. Segnali importanti per il 27enne, che sta cercando di tornare in auge dopo svariati problemi ...

