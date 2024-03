Matteo Berrettini in finale a Phoenix | sfida a Borges per coronare un rientro esemplare | Quando gioca e dove vederlo orario tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)ha raggiunto ladell’ATP Challenger 175 didopo quasi cinque ore e mezza di corse, sudore, passione spalmate su due partite. Il tennista romano, classificato al 154esimo posto nel ranking e partecipante all’”Arizona Tennis Classic” grazie a una wild card, ha superato prima Terence Atmane nei quarti per 3-6, 7-6(1), 7-6(6), in due ore e 53 minuti di partita. Poi, dopo aver battuto il terzo francese di fila, in semiha avuto la meglio dell’australiano Aleksandar Vukic, numero 69 del ranking. Un’altra battaglia chiusa con il punteggio di 7-6 (7-2) 7-6 (7-2) in due ore e un quarto di gioco.domenica sera alle 22 italianeper il titolo il portoghese Nuno, campione in carica del torneo e numero ...