Mattarella | Ripristinare il rispetto dei diritti umani Le guerre vanno fermate

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Sergioha deposto la corona di alloro sulla tomba del milite ignoto all'Altare della patria in occasione della cerimonia per la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera nazionale. Il capo dello Stato si è poi fermato in un momento di raccoglimento davanti al milite ignoto. Alla cerimonia partecipano i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, e il capo di Stato maggiore della difesa Giuseppe Cavo Dragone. Il messaggio del Quirinale "Il 17 marzo celebriamo il 163° anniversario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l'arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito. La 'Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della ...