Matt Damon batte i sinistri | lo strano caso in tv | Auditel impazzito

(Di domenica 17 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo (The Great Wall) Forzando un po' con le metafore politico-sociologiche, dovremmo osservare che il venerdì sera la programmazione della gauche mette in campo carichi non da poco come Propaganda Live e Fratelli di Crozza che assieme raggiungono quasi 2 milioni di spettatori. Format che campano sull'irrisione del centrodestra, dei suoi leader e delle loro presunte gaffes, non disdegnando, va detto, prese in giro anche del centrosinistra. Ma politicamente funziona? Senza entrare nel merito della buona fattura tecnica dei prodotti, è però proprio la loro cifra stilistica a respingere un certo target per lo più giovane e “disimpegnato” ma decisivo alle urne (sono o no parte non votanti che Conte e Schlein vorrebbero a parole conquistare?). Italia 1 per capirci ha puntato sul film The Great Wall ottenendo ...