Masters 1000 Indian Wells 2024 | Sinner fermato dalla pioggia | Jannik ripara la raccattapalle VIDEO

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

Jannik Sinner gentiluomo: tiene l’ombrello alla raccattapalle e dialoga con cortesia - Le fasi finali del Masters 1000 di Indian Wells 2024 continuano a regalare dei fuoriprogramma abbastanza particolari, con l'ultimo episodio che riguarda proprio Jannik Sinner. Dopo l'invasione delle a ...oasport

Sinner-Alcaraz interrotta: cosa è successo ad Indian Wells - E’ arrivato il momento più atteso del weekend! La semifinale del primo Masters 1000 maschile della stagione, in corso ad Indian Wells, tra Sinner e Alcaraz è iniziata. Il match, però, è stato sospeso ...sportfair

Sinner contro Alcaraz oggi in semifinale Indian Wells: orario tv e streaming - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi a Indian Wells per un posto in finale nell'Atp Masters 1000 e per il secondo posto nel ranking. L'azzurro, numero 3 del mondo, nella semifinale in programma ...adnkronos