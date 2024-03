Masters 1000 Indian Wells 2024 | Jannik Sinner si ferma | Alcaraz vince in rimonta e va in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Sialla semideldila corsa diin questo inizio di stagione. Carlosinfatti infligge la prima sconfitta dell’anno all’azzurro, che si arrende in tre set con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di partita. Lo spagnolo quindi difenderà il titolo conquistato lo scorso anno nel deserto californiano e difenderà anche la seconda posizione nel ranking mondiale. Impressionante il modo in cui la partita è completamente “girata” dopo il primo set dominato dall’azzurro, che non è riuscito a tenere il ritmo dell’avversario negli altri due parziali., GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) IL TABELLONE DEL ...