Massimo Casanova | la denuncia del patron del Papeete | “Hanno provato a investirmi”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – E' illeso dopo un tentativo di investimento l'eurodeputato della Lega,dello stabilimento balneare e discotecaBeach di Milano Marittima, da sempre frequentato dall'amico e leader della Lega Matteo Salvini. Come racconta all'Adnkronos lo stesso, da tempo residente in Puglia, "l'8 marzo scorso ho visto un gruppetto di persone che stava caricando almeno una decina delle mie vacche su un Tir, quindi ho chiamato le forze dell'ordine che sono arrivate quando i ladri erano già fuggiti". "I carabinieri sono riusciti a fermare un'auto con a bordo una persona nota -sottolinea- Una persona che in passato mi ha minacciato, anche telefonicamente e io hoto avendo registrato la chiamata". Poi ...