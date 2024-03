Massa Marittima rende omaggio al Sassetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024)(Grosseto) Una mostra da non perdere "Ile il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento". La mostra è stata inaugurata alla presenza del Governatore Giani e potrà essere visitata al Museo di San Pietro all’Orto fino al 14 luglio. Protagonista sarà l’arte di Stefano di Giovanni, meglio noto come il(attivo a Siena dal 1423 al 1450), l’artista che immise i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese. Come già avvenne con l’evento espositivo sul Lorenzetti, anche questa mostra, curata da Alessandro Bagnoli, pspunto da un’opera esposta in modo permanente al Museo di San Pietro all’Orto: l’Arcangelo Gabriele del, piccola e preziosa tavola un tempo collocata fra le cuspidi di una pala d’altare. La ...