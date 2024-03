Mass start maschile Canmore 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 17 marzo 2024) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 15 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Si torna in pista al Nordic Center all’indomani del successo nell’inseguimento del campionissimo norvegese Johannes Thingnes Boe, valsogli anche la certezza aritmetica del trionfo nella classifica generale. L’Italia si affida al terzetto composto da Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, in grande fiducia dopo il secondo posto conquistato nella prova sprint e dopo la buona top ten ottenuta nella pursuit. Riflettori puntati anche sugli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Vetle Sjaastad Christiansen, sugli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, sui tedeschi Benedikt Doll e Philipp Nawrath ...

A che ora e come seguire la Mass start femminile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per l'ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi è ad un

Il LIVE e la DIRETTA testuale della Mass start femminile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per l'ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi è ad

Vittozzi, colpo doppio. Successo a Canmore e primo posto in Coppa - Lisa Vittozzi vince l'inseguimento di Coppa del Mondo a Canmore, balzando in testa alla classifica generale. Con un solo errore al poligono, si impone sulle francesi.

