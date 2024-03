Mass start femminile Canmore 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 17 marzo 2024) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Lisa Vittozzi è ad un passo dal sogno, quello di mettere le mani sulla Sfera di Cristallo. La sappadina è scatenata sulla neve canadese, dove ha vinto sia la sprint sia l’inseguimento, conquistando anche il trofeo di specialità in quest’ultimo format. Quando manca solo una prova al termine sono ben 61 i punti di vantaggio dell’azzurra nei confronti della sua rivale numero uno, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. Nel closing della stagione proveranno a salire sul podio, tra le altre, anche le temibili transalpine Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot, la svizzera Lena Haecki-Gross, la tedesca ...

Come seguire la Mass start femminile in tv/streaming – La cronaca dell'Inseguimento femminile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati

start list, programma, orari, tv e streaming della Mass start maschile di Canmore – I convocati azzurri per Canmore – Classifica di Coppa del Mondo maschile

Come seguire la Mass start femminile in tv/streaming – La cronaca dell'Inseguimento femminile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile

