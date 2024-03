Marotta | «In Serie A vince sempre la più forte! Lautaro Martinez? Un solo epilogo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)ha parlato prima di Inter-Napoli, partita che si giocherà tra pochissimo a San Siro e valevole per il ventinovesimo turno diA. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato pre-partita DIFFERENZE – Giuseppeè intervenuto così prima di Inter-Napoli: «Volevamo manifestare affetto e vicinanza a Joe Barone, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina. Delusione Champions League? Quando si parla di Inter in tutte le sue componenti bisogna anche gestire questi momenti, sicuramente non è un momento negativo. La testimonianza più sincera è lo striscione dei tifosi “siamo fieri di voi”. Lo è anche la società, per cui continuiamo con ottimismo e coraggio. Critiche all’Inter eccessive? Dicevo appunto prima che quando si è un grande club bisogna anche convivere con queste critiche feroci ma nello stesso tempo avere ...