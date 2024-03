Marchigiani a rischio playout | c’è fame di punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Proprio nel momento che pareva poterla lanciare verso una tranquilla salvezza la Vis Pesaro è incappata invece in un periodo piuttosto negativo: iarrivano da quattro giornate nelle quali hanno conquistato un punto solamente. Adesso la formazione allenata da Simone Banchieri occupa la posizione più alta nella zona, ad un solo punto dal Sestri Levante che oggi sarebbe salvo in modo diretto. Lo ha detto lo stesso tecnico biancorosso nella conferenza stampa di ieri che adesso servono, e che nonostante tutto nel calcio non esistono squadre imbattibili. Se poi si tiene conto degli scontri diretti che questo turno di campionato prevede per la zona bassa di classifica, per la Vis Pesaro è davvero fondamentale tornare a smuovere le acque. Servirà ovviamente una prestazione ottima ai...