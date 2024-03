Maratona Roma 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming running

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Sta per terminare l’attesa per ladi, gara diprevista domenica 17 marzo. Grande attesa per la 29esima edizione della tradizionale corsa sui 42,197 chilometri tra le strade della Capitale. Il favorito della vigilia è l’etiope Fentahun Hunegnaw, che vuole provare a migliorare il primato di 2:06:48 stabilito dal connazionale Bekele Tefera Fikre nel 2022. Tra i papabili vincitori anche il keniano Cosmas Birech, che ha siglato il suo personale di 2:08:03 proprio sulle strade diquando vinse nel 2018. Attenzione poi agli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. L’Italia invece può dire la sua con gli azzurri Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta capace di aggiudicarsi tre medaglie d’oro ai Mondiali di 100 km su strada, e Carmine Buccilli, che ha corso la ...