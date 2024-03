Maratona di Roma | record con 40mila atleti e miglior tempo | vincono Asbel Rutto e Ivyne Lagat

Roma , 17 marzo 2024 – edizione da record all’Acea Run Rome The Marathon. Nella gara maschile cade il primato della corsa per merito del keniano Asbel Rutto che si impone con il tempo di 2h06:24 ... (ilfaroonline)

Roma , 17 mar. (askanews) – Il cielo di Roma ha di nuovo assistito al passaggio della storia, la 29esima edizione di Acea Run Rome The Marathon, gara da record per il numero di partecipanti, per il ... (ildenaro)

Maratona di Roma è keniana, vincono Rutto col record e Lagat - Una Maratona da record, in tutti i sensi. Sotto il cielo di Roma, la 29/a edizione della Acea Run Rome The Marathon è stata gara da primato per numero di partecipanti e di stranieri in corsa, ma ...ansa

Acea Run Rome The Marathon: il racconto - Roma si è svegliata in una giornata magnifica, con il sole che ha accarezzato tutti i runner e illuminato i loro sorrisi, la loro voglia di fare festa e di aggiungere un nuovo tassello di storia a que ...fidal

Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano la Maratona: «Il collasso climatico corre veloce» - Durante la Maratona di Roma, alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno fatto un blitz per protestare contro il collasso climatico.lettera43