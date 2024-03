Maratona di Roma | percorso e strade chiuse | 40mila partecipanti al via

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 17 marzo 2024) Aè tutto pronto per la Acea Run Rome The Marathon, lacittadina in programma oggi, domenica 17 marzo. Un'edizione (la 29esima) da ricordare, arricchita da quattro record: il primato di iscritti per unaitaliana (oltre 19mila), record distranieri (più di 10mila), il record di pacer ufficiali gara (200 di cui oltre 100 stranieri) provenienti da 15 Paesi e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, di cui 5 tenuti ae più di 30 in tutto il mondo. La partenza è fissata alle 8.30 dai Fori Imperiali davanti al Colosseo. In tutto isaranno, compresa anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri.