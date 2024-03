(Di domenica 17 marzo 2024) Le due conduttrici a Domenica In tornano sulla lite che le ha tenute lontane per: «due testone, crediamo a tutto»

"Mia nonna per me è stata una figura straordinaria, anche se ha fatto soffrire mia mamma": Alessandra Mussolini ha parlato della sua famiglia cedendo alla commozione nello studio di Mara Venier a ... (liberoquotidiano)

“Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, ma non ricordiamo più perché ci allontanammo”. Simona Ventura e Mara Venier si sono “ritrovate” a Domenica In, a favore di telecamere. Tutto è nato quando, ... (ilfattoquotidiano)

Michele Zarrillo commosso a Domenica In: «Senza mia moglie sarei morto, mi ha salvato la vita dopo l'infarto» - Dai trent'anni di "Cinque giorni che ti ho perso" al primo incontro con la moglie, avvenuto proprio a "Domenica In", Michele Zarrillo si è raccontato oggi ai microfoni di Mara Venier. Ospite di Rai 1, ...ilmattino

Mara Venier e Simona Ventura: «Non ci siamo parlate per 8 anni, abbiamo litigato per colpa di un'altra persona» - Le due conduttrici a Domenica In tornano sulla lite che le ha tenute lontane per anni: «Siamo due testone, crediamo a tutto» ...vanityfair

Simona ventura a Domenica In, la "lite" con Mara Venier - Dopo un piccolo video per presentare la lunga carriera dell'ospite, Simona Ventura e Mara Venier hanno subito affrontato un argomento delicato: la presunta vecchia "lite" che le ha viste protagoniste.gazzetta