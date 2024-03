Mangia un pezzo di pancetta | la sconcertante scoperta nel cervello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Unapoco cotta, poco croccante, può creare problemi di salute seri. È il caso di un paziente finito addirittura sull'American Journal on Case Reports. Il paziente in questione, 52enne, da tempo soffriva di fortissimi mal di testa, di una emicrania incessante. Di fatto aveva un verme solitario nel. Ma come si è formato questo inquietante ospite nella sua testa? Forse colpa della neurocisticercosi? Si tratta di una malattia che ha avuto un grande impatto nell'antichità. Di fatto il malessere era legato a un consumo intensivo di carne di maiale. La malattia fa registrare diversi casi nell'Asia moderna, in America Latina, nell'Africa sub-sahariana e in Oceania, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree in cui i suini sono allevati come fonte primaria dell'alimentazione. Il paziente che ha fatto dannare i medici per ...