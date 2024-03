Maltrattamenti in famiglia | un uomo arrestato a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Un 55enne napoletano, con precedenti di polizia, è statoperine minaccia dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. L'in evidente stato di alterazione psico-fisica, stava scalciando verso il portone d'ingresso di un'abitazione. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Poi sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dall', suo marito, come già avvenuto in precedenti occasioni anche in presenza dei figli minori. Da qui l'arresto.