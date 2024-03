Maltratta e minaccia la moglie a Napoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 17 marzo 2024)la. L’indagato in evidente stato di alterazione scalciava il portone d’ingresso dell’abitazionelanel Centro storico. Ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. A seguito di una segnalazione che parlava di una lite in famiglia, sono intervenuti nella zona del centro storico di. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che stava scalciando verso il portone d’ingresso di un’abitazione. Gli operatori, con difficoltà, lo hanno raggiunto e bloccato. In quel frangente, una donna ha avvicinato gli agenti ed ha raccontato loro di ...