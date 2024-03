Acerra : maltratta i familiari minacciandoli più volte con aggressione sia fisica che verbale, arrestato per maltratta mento Nella giornata di ieri, un uomo si è recato presso gli uffici del ... (puntomagazine)

Gaeta – Era stata costretta a cambiare città di residenza, da Gaeta a Santi Cosma e Damiano, e a trovare rifugio da una collega, la commessa in una nota gelateria di Formia, di 39 anni che nel marzo ... (temporeale.info)

Maltratta e minaccia la compagna, poi prende a calci il portone di casa: arrestato 55enne a Napoli - L'aggressione al centro storico di Napoli. La compagna ha denunciato anche altri episodi di Maltrattamenti avvenuti davanti ai figli ...fanpage

Maltratta la moglie davanti ai figli piccoli: 55enne fermato dalla Polizia - Napoli, uomo arrestato per Maltrattamenti in famiglia. Un 55enne Maltrattava la moglie davanti ai figli piccoli ...napoli.occhionotizie

Maltratta e minaccia la compagna, 55enne finisce in manette - I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che stava scalciando verso il portone d’ingresso di un’abitazione. Pertanto, gli operatori, con non ...ilmeridianonews