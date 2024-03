Malore per Joe Barone | tutta la Fiorentina si stringe accanto al suo direttore generale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Milano, 17 marzo 2024 – Tutti vicini a Joe. Nell’ora più difficile per ilviola, i suoi colleghi dirigenti, i giocatori e i membri dello staff di Vincenzo Italiano si sono strettia lui in un ipotetico abbraccio.ha avuto unnel pomeriggio di oggi, 17 marzo, mentre la squadra era in ritiro a Bergamo per giocare la partita inizialmente in programma alle 18 contro l’Atalanta.per Joe, dirigenti e giocatori dellaal San Raffaele Ilsi sarebbe sentito male poco dopo l’ora di pranzo mentre era in compagnia della squadra. Immediati i soccorsi ed il trasporto in elicottero al San Raffaele di Milano, dove si trova ...