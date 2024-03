Malore per Joe Barone | ricoverato in gravi condizioni | rinviata Atalanta-Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) Milano, 17 marzo 2024 – E’all’ospedale San Raffaele di Milano inssimeil dg della, Joe, dopo aver accusato unintorno alle 15 mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l’al Gewiss Stadium di Bergamo. Choc nel gruppo viola e il club ha chiesto subito di poter non giocare la partita, che infatti è stata “a data da destinarsi”, come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17 un’ora prima del fischio d’inizio.ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la ...

