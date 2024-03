Malore per Joe Barone ricoverato al San Raffaele | il bollettino | “Situazione critica ma stabile”

(Di domenica 17 marzo 2024) Milano, 17 marzo 2024 – Arriva il primoufficiale dal Sansulle condizioni cliniche di Joe. Il direttore generale della Fiorentina, colpito da un graveprima della gara contro l’Atalanta inizialmente in programma alle 18 di oggi a Bergamo (e poi rinviata), si trovain terapia intensiva. "ACF Fiorentina – si legge nella nota – comunica che il DG Joeè attualmentepresso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale Sandi Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili.è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella ...

