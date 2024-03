Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina | il dirigente viola ricoverato al San Raffaele Partita rinviata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Bergamo – Momenti di apprensione per il direttore generale dellaJoe. Stando alle prime informazioni è stato colto dapoche oredell’inizio dellatra, in programma a Bergamo alle 18. Ilè stato trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso al Sandi Milano. La notizia ha lasciato sgomente le due società. Il match della 29esima giornata di campionato in casa della Dea è stato rinviato a data da destinarsi, su richiesta della squadra toscana., classe ‘66, ricopre la carica di direttore sportivo delladal 2019.