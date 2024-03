Malore per il dg viola Joe Barone | la nota | 'Condizioni critiche ma stabili' Atalanta-Fiorentina rinviata

Milano, 17 marzo 2024 – E’ ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in gravi ssime condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone , dopo aver accusato un Malore intorno alle 15 mentre era in ... (ilfaroonline)

Malore per Joe Barone ricoverato al San Raffaele, il bollettino: “Situazione critica ma stabile” - Milano, 17 marzo 2024 – Arriva il primo bollettino ufficiale dal San Raffaele sulle condizioni cliniche di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina, colpito da un grave Malore prima della ...lanazione

Malore per il dg viola Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina - BERGAMO (ITALPRESS) – Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.00 è stata rinviata a data da destinarsi: Malore per il direttore generale ...lagazzettadelmezzogiorno

