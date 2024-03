Malore per il dg Joe Barone | non si gioca Atalanta-Fiorentina Il bollettino | Condizioni critiche ma stabili

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI -non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi a causa di unche ha colpito il direttore generale della, Joe, un paio d'ore prima della partita, mentre si trovava nell'albergo dove alloggiava la squadra. Il dirigente viola è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale San Raffaele di Milano. La decisione della Lega Calcio di Serie A è stata letta all'altoparlante del Gewiss Stadium: non sono state fornite le motivazioni. Il"Lecliniche sonoma". È questo il report medico diffuso dallasul direttore generale Joe. Il ...

A causa di un malore del giocatore , Javier Altamirano è stata sospesa e rinviata la partita dell’11esima giornata de La Copa de La Liga Profesional tra Estudiantes e Boca Jrs che si gioca in ... (ildifforme)

Tiziana Panella parla della grande paura provata per il malore del compagno , il professor Vittorio Emanuele Parsi. Il noto politologo […] (perizona)

“La Famiglia Barone , la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina , in questo momento di profondo dolore, desiderano ringrazia re la Lega Serie A, l’Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la ... (bergamonews)

Roma, anziana truffata in ospedale: «Deve fare la Tac, tolga l’oro». La donna si travestiva da infermiera - «Deve fare la tac, tolga gli anelli, li consegno io a suo marito». È quanto avrebbe detto alla vittima, una 70enne in viaggio a Roma, finita al Santo Spirito per un Malore accusato durante una visita.ilmessaggero

BARONE, Rivivi la giornata con gli aggiornamenti minuto per minuto - CLICCA QUI PER LA FOTO 20.20 - Mario Giuffredi ... vicina all’ACF Fiorentina e alla famiglia del Direttore Generale Joe Barone, colpito ieri da un Malore prima della gara contro l’Atalanta. Anche in ...firenzeviola

Dalla Lega alla lista Pasini, cordoglio a Pordenone per la morte dell’ex consigliere Mario Marcon - Aveva 68 anni e gravi problemi di salute insorti dopo un Malore che lo colpì 19 anni fa. Pordenonese doc, era stato per due mandati consigliere comunale della Lega e molto vicino all’ex sindaco ...messaggeroveneto.gelocal