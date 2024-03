Malore Joe Barone | rinviata la gara Atalanta – Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) SERIE A TIM 2023/2024 RINVIOSi comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM. Mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell’albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sfida con l’, si è venuto a sapere che il direttore generale viola Joeha avuto un, si teme un infarto, e pare che la situazione sia molto seria. Il dirigente è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano.

