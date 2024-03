Madrid | agricoltori in protesta contro le politiche Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Centinaia dihanno guidato i loro trattori nel centro didomenica, nell'ambito delle proteste in corsoleagricole dell'Unione Europea e della Spagna, ma anche per chiedere misure che impattino sull'aumento dei costi di produzione. La marcia è partita dal Ministero della Transizione Ecologica e si è conclusa davanti alla sede del Ministero dell'Agricoltura. Molti trattori sventolavano bandiere spagnole e alcuniportavano striscioni con la scritta: "No all'agenda 2030". Le proteste degliin Spagna vanno avanti da circa un mese.