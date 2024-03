Madre di 4 figli perde portafogli con 1 200 euro | donna lo trova e lo consegna alla polizia

(Di domenica 17 marzo 2024) Pontirolo Nuovo. Aveva smarrito ilo con all’interno lo stipendio, appena riscosso dditta di pulizie per cui lavora. Dentro 1.200in contanti, ma anche degli orecchini d’oro e i documenti. Per sua fortuna, unaha rito ile lo hato. Consentendo a una mamma di 42 anni, single e con 4a carico, di recuperare l’intera paga mensile. È successo a Pontirolo Nuovo. Autore del gesto di onestà è Gloria Mambretti, residente nel vicino comune di Fara Gera d’Adda e nipote del sindaco Raffaelle Assanelli, che in strada ha notato per terra, abbandonato, undae l’ha raccolto. Al suo interno c’erano banconote da 50 ...

