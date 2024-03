Macron sull' Ucraina prova la sua debolezza

(Di domenica 17 marzo 2024) Quando Hegel nell'autunno del 1806 vide Napoleone entrare a Jena scrisse: «Ho visto l'anima del mondo a cavallo». Aveva ragione, il generale fu la storia che si dispiegava con la fanteria, l'artiglieria, la cavalleria, i massacri, i codici, l'ingegneria, lo splendore e la rovina della Francia rivoluzionaria. Chissà cosa avrebbe scritto il filosofo tedesco nel vedere Emmanuelarrivare a Berlino per convincere il cancelliere Olaf Scholz a inviare truppe della Nato in. Di certo non avrebbe ammirato un condottiero a cavallo, non l'anima del mondo. È dai tempi di Napoleone che i francesi perdono regolarmente tutte le guerre: furono facile preda dei tedeschi nella Seconda guerra mondiale, si ritirano rovinosamente dall'Indocina, persero l'Algeria. Fu un altro uomo del destino, il generale Charles de Gaulle, a salvare la Francia dal disastro, ...

