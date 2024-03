“Ma vergognati! Rispetto per tua madre!” C’è posta per te | la puntata finisce nel caos | il pubblico non perdona Corinne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) C’èper Te, Jessica chiede perdono alla figlia dopo 11 anni. La donna ha chiesto aiuto al programma di Maria De Filippi per poter rialacciare i rapporti con le figlie nate dal primo matrimonio, ma solo una di loro ha accettato l’invito. I problemi sono iniziati undici anni fa: Jessica ammette che a quel tempo avrebbe dovuto lottare per i suoi figli e affidarsi alle autorità giudiziarie. Purtroppo, però, per paura dell’intervento degli assistenti sociali non l’ha fatto e le figlie sono state affidate al padre. Oggi a C’èper Te chiede scusa: “Ciao, sono la tua mamma – dice con un filo di voce rotta dall’emozione – Lo so che non mi reputi tale… sono passati tanti anni. È vero, la mia vita è andata avanti. Ho avuto altri figli, ma non ho mai dimenticato né te né tua sorella”. Leggi anche: “Vuoi sapere dove ho ...