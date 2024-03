M O | Leyen | inaccettabile carestia Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 19.10 "Ac'èe questo è. E' fondamentale raggiungere un accordo su un rapido cessate il fuoco per consentire l'arrivo di ulteriori aiuti umanitari". Così la presidente della Commissione Ue Von derdopo il vertice al Cairo, ringraziando il presidente egiziano alSisi per i suoi sforzi nel mediare. "Siamo molto preoccupati per i rischi che un'offensiva su vasta scala a Rafah comporterebbe per la popolazione civile vulnerabile-ha proseguito-Questo deve essere evitato a tutti i costi".